Банки все реже выдают россиянам кредитки

За январь этого года российские банки выдали гражданам 540 тысяч кредитных карт, что на почти 22% больше, чем годом ранее.

Как сообщает РБК, ссылаясь на исследование бюро кредитных историй «Эвифакс», эксперты выяснили, что в минувшем январе выдача кредиток снизилась впервые за пять лет в этом месяце. При этом суммарный кредит по кредитным картам упал на 22,7% до 22,8 млрд рублей.

По данным издания, на сокращение количества выданных россиянам кредитных карт влияют меры Центробанка, которые активно борются с нездоровым ростом потребительского кредитования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское золото продали Великобритании за рекордные $5 млрд.