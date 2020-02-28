Российское золото продали Великобритании за рекордные $5 млрд

Российское золото продали Великобритании за рекордные $5 млрд
Золотые слитки. Фото: pixabay

Импорт российского золота в прошлом году обошелся Великобритании в $5,33 млрд, что в 12 раз больше, чем годом ранее.

Как сообщает РБК, ссылаясь на Федеральную таможенную службу, в общей сложности в 2019 году Россия продала золота на $5,74 млрд, из которых $5,33 млрд принадлежат Соединенному Королевству. По данным службы, практически все золото поставлялось в слитках.

Остальное золото на $409 млн продали 12-ти другим странам, среди которых есть Казахстан и Швейцария. Издание отмечает, что росту экспорта российского золота поспособствовал Brexit.

Кроме того, известно, что в физическом выражении экспорт золота в Британию увеличился в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия увеличила экспорт коньяка и виски.

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