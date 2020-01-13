Россия увеличила экспорт коньяка и виски

За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков.

С января по июль прошлого года экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос в 15 раз, сообщает RT cо ссылкой на доклад Аналитического центра при правительстве РФ.

При этом экспорт коньяка вырос в 14,8 раз. Аналитики сообщают, что экспорт водки за этот период вырос на 6%.

В 4,2 раза увеличился экспорт джина. Экспорт виски вырос в 2,9 раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории Российской Федерации выросли в цене алкогольная и табачная продукция. Причиной роста цен стало повышения акцизов с нового года. Соответствующий законопроект подписали в сентябре прошлого года. По прогнозам экспертов, в следующем году ожидается еще больший рост акцизов.