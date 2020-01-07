В России подорожали алкоголь и табак

На территории Российской Федерации выросли в цене алкогольная и табачная продукция. Причиной роста цен стало повышения акцизов с нового года. Соответствующий законопроект подписали в сентябре прошлого года.

Сейчас уровень акцизов составляет 31 рубль за литр вина и 40 рублей за литр шампанского. Ранее эти показатели составляли 18 и 36 рублей соответственно. Рост акцизов также затронул крепкие напитки, в которых больше 40 градусов.

Акцизы на табак выросли на 4% — до 1966 за тысячу сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости, рассчитываемой из розничной цены.

Помимо этого, произошел рост акцизов на электронные сигареты и системы нагревания табака.

По прогнозам экспертов, в следующем году ожидается еще больший рост акцизов.

Ранее gazeta.sps.ru сообщала, что продажу алкоголя и табака могут запретить в жилых районах.