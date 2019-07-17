Продажу алкоголя и табака могут запретить в жилых районах

запрет на продажу алкоголя и сигарет в жилых домах и районах приведет к снижению потребления алкоголя. Фото: pixabay
запрет на продажу алкоголя и сигарет в жилых домах и районах приведет к снижению потребления алкоголя. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения РФ предлагает запретить продажу алкоголя и табака в магазинах, расположенных в жилых районах.

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, считает, что запрет на продажу алкоголя и сигарет в жилых домах и районах приведет к снижению потребления алкоголя.

Брюн назвал ряд причин, объясняющих почему вредны небольшие магазины, располагающиеся в жилых домах. Во-первых, людям не надо далеко ходить за алкоголем и сигаретами — они в шаговой доступности. Во-вторых, люди распивают купленные напитки прямо во дворах и на детских площадках возле магазинов.

Специалист-нарколог добавил, что и после запрета россияне смогут ездить и покупать алкоголь в крупных магазинах.

Отметим, что за последние 8 лет в России значительно сократилось потребление алкоголя с 18 до 9,3 литров на одного человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минздрав назвал главные причины смерти трудоспособных россиянок.

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