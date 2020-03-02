В школах Петербурга расскажут про правила безопасности на дорогах

Учить правилам поведения на дорогах нужно с самых ранних лет. Фото: Рixabay

Учить правилам поведения на дорогах нужно с самых ранних лет. Фото: Рixabay

Речь идет о специальной акции «Яркий и заметный пешеход».

Всего мероприятия по данной акции пройдут в 6 регионах. Петербург будет первым городом, в котором проведут необходимые уроки — все состоится 2 и 3 марта. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Акции пройдут в рамках российской программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 голах». Для юных петербуржцев проведут необходимые мастер-класс, во время которых расскажут как правильно вести себя на дорогах, чтобы быть в безопасности, и о том, как важно пользоваться светоотражателями.

Программа организована МВД России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники из Тосно разыграли ДТП на сцене. Сказку «Вовка в тридесятом царстве» переделали в «Вовка в царстве ПДД». Выступление состоялось в рамках акции «Безопасность на дорогах».