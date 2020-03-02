Отец обвинил бывшую жену в попытке задушить двухлетнего ребенка в Тихвине

Отец обвинил бывшую жену в попытке задушить двухлетнего ребенка в Тихвине
Мать задержали после нападения на маленькую дочь. Фото: pixabay.com

В Тихвинском районе Ленинградской области задержали 24-летнюю местную жительницу. Женщину подозревают в попытке задушить свою двухлетнюю дочь.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в больницу Тихвина 29 февраля обратились родственники девочки. При осмотре у ребенка были обнаружены ссадины на шее и правой щеке. Состояние девочки медики признали удовлетворительным и после оказания медицинский помощи отпустили её домой.

Отец ребенка утверждает, что ссадины на теле девочки оставила её мать. Женщина нигде не работает и состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемая задержана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Липецке мужчина, по версии следствия, напал на жену и двух дочерей с ножом. Младшая из девочек умерла. Старшая и её мать госпитализированы.

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