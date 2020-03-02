Анонимы «заминировали» суды и торговые центры Петербурга

Рабочая неделя в Петербурге началась с сообщений о минировании. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в районных судах, детских садах и торговых центрах.

Анонимные письма пришли утром в понедельник, 2 марта, на электронные адреса районных судов Петербурга.

«Глубоко в душе уважаемые наши минеры! Мы знаем, что вы нас читаете. Спасибо, что в пятницу не присылали письма!», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В городе эвакуируют Петроградский и Василеостровский районные суды. Проверить на наличие взрывных устройств также предстоит более 40 торговых центров. Среди них «Южный полюс», «Европолис», «МЕГА Парнас», «МЕГА Дыбенко», «Академический», «Невский центр», «Гостиный двор» и другие.

Помимо этого, в список «минеров» попали десятки детских садов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за анонимных сообщений о минировании в четверг, 27 февраля, в Петербурге эвакуировали 10 тыс. 558 человек.