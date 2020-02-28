В Петербурге из-за «минеров» эвакуировали 10 тысяч человек

Из-за анонимных сообщений о минировании в Петербурге за день эвакуировали 10 тыс. 558 человек. На наличие взрывных устройств проверили 755 объектов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в четверг, 27 февраля, были осмотрены 716 образовательных учреждений, 19 объектов государственной власти и 20 медицинских учреждений. Ничего опасного обнаружено не было. Все сообщения оказались ложными.

Эвакуация проводилась в 15 зданиях судов и 118 образовательных учреждения. По решению администрации на 622 адресах от эвакуации отказались.

В мероприятиях были задействованы 260 сотрудников ОВД и 66 автомобилей. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 26 февраля в Петербурге из-за анонимных сообщений эвакуировали 20 тыс. 894 человека. В список «минеров» попали детские сады, школы, вокзалы, мосты, роддомы и аэропорт Пулково.