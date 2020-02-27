В Петербурге эвакуировали около 21 тысячи человек

В Петербурге на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств проверили 568 объектов. Причиной этого стали анонимные сообщения о минировании.

Как стало известно gazeta.spb.ru, проверки проводились в 10 судах, 99 школах, 92 детских садах, на 7 вокзалах, 342 мостах, в 17 роддомах и в аэропорту Пулково.

Из зданий эвакуировали 20 тыс. 894 человека.

Ничего опасного в ходе проверок обнаружено не было. Все сообщения оказались ложными. Материалы переданы в правоохранительные органы.

Письма приходили с 11:22 до 14:02 часов с трех электронных адресов: vasja.malofeev@yandex.com, hlebushka.kupil@yandex.com, dnaripozornie@yandex.kz. Сообщения получили районные суды Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утром 27 февраля эвакуировали Петродворцовый, Василеостровский и Дзержинский районные суды.