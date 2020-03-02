Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру

23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.

Заявление она сделала в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1».

«Хочется, чтобы в памяти я осталась победителем. Я не готова падать ниже первого места. Я не привыкла так», — сказала Сотникова.

Аделина Сотникова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Медаль она завоевала на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. С сезона 2015/2016 фигуристка не участвовала в соревнования из-за травм, но принимала участие в ледовых шоу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аделину Сотникову госпитализировали в одну из московских больниц. По словам агента спортсменки Марии Шашиной, у неё два импланта в позвоночнике, которые соединяет пластина. Операция была проделана для того, чтобы Сотникова могла вновь выйти на лед.