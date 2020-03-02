Мишустин поручил учесть риски из-за коронавируса при подготовке бюджета

Мишустин поручил учесть риски из-за коронавируса при подготовке бюджета
Оперативное совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Фото: government.ru

При подготовке проекта бюджета на 2021-2023 годы в России будут учитываться риски, связанные с коронавирусом. Соответствующее поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые…», — сказал он на оперативном совещание с вице-премьерами.

Как пояснил Мишустин, речь идет о возможных реакциях мировой экономике на эпидемию коронавируса. Для того, чтобы сгладить их влияние, необходимо принять меры.

Бюджет на 2021-2023 год, по словам Мишустина, будет ориентирован на решение социальных вопросов в области демографии, здравоохранения и соцзащиты. При формировании будут учитываться расходы на строительство детских садов, школ, больниц и объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин признал влияние коронавируса COVID-19 на мировую экономику.

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Мишустин поручил учесть риски из-за коронавируса при подготовке бюджета