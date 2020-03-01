Путин заявил, что коронавирус негативно сказывается на экономике

Путин заявил, что коронавирус негативно сказывается на экономике
Путин заявил, что необходимо тщательное изучение экономического влияния инфекционной вспышки. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отметил, что уже сейчас мировая экономика испытывает сложности, связанные с распространением коронавируса COVID-19.

Свое мнение глава государства выразил в ходе совещания российского правительства в специальном терминале аэропорта Внуково. Негативные последствия коронавируса коснулись практически всех государств, учитывая уровень взаимозависимости и взаимосвязь экономик различных стран, считает Владимир Путин.

При этом, по словам Владимира Владимировича, России удалось своевременно принять эффективные меры по борьбе с опасной инфекцией. Однако, коронавирус не оставил без влияния и отечественную экономику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 27 февраля российский рынок продемонстрировал самое значительное падение, достигнув показателей апреля 2018 года.

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