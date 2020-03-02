Псковский студент угнал автомобиль и попал на нем в ДТП

В процессе угона у студента явно что-то пошло не так. Фото: Pixabay

В процессе угона у студента явно что-то пошло не так. Фото: Pixabay

Все произошло рано утром, 1 марта.

В полицию Адмиралтейского района позвонила 49-летняя жительница Пушкина, которая работает кладовщицей в детском саду. Она сообщила об угоне своего автомобиля Chrysler Pacifica стоимостью 400 тыс. рублей, который стоял у ее дома на Загородном проспекте.

Примечательно, что угонщику не понадобилось прибегать ни к каким ухищрениям, ведь машина была открыта и заведена. В итоге, он просто уехал.

Позже, в 7 часов угнанная машина после ДТП была найдена у дома на улице Правды. За рулем обнаружили 22-летнего студента техникума из Псковской области. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Молодой человек задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что страховщики озвучили модели самых угоняемых в России машин.