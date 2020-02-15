Страховщики озвучили модели самых угоняемых в России машин

Каждый год автоворы меняют свои "предпочтения". Фото: pixabay.com

Каждый год автоворы меняют свои "предпочтения". Фото: pixabay.com

Оказалось, что излюбленной моделью автоугонщиков является бюджетная Kia Rio. К таким выводам пришли аналитики ведущих страховых компаний России.

Согласно рейтингу, составленному экспертами, вместе с Kia Rio в пятерку самых небезопасных с точки зрения угона машин попали Kia Optima, Hyundai Solaris, а также более дорогостоящие Toyota Camry и Hyundai Sonata. Из моделей премиум-сегмента стоит быть внимательными владельцам Lexus LX и Hyundai Tucson.

Отметим, что «предпочтения» злоумышленников постоянно меняются. Среди «избранных» автомобилей могут оказаться как распространенные, так и люксовые модели. Например, в прошлом году самыми угоняемыми машинами стали Range Rover и BMW.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последний год автомобильное производство в Санкт-Петербурге сократилось на 1%.