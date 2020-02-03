Производство автомобилей в Петербурге за год сократилось на 1%

На Hyundai приходится 66% выпущенных в Петербурге автомобилей. Фото: pixabay.com

На Hyundai приходится 66% выпущенных в Петербурге автомобилей. Фото: pixabay.com

По итогам 2019 года в Петербурге на 1% сократилось производство легковых автомобилей. Общий объем выпуска составил 372 тыс. машин.

Автомобили были выпущена на заводах Hyundai, Nissan и Toyota. Общая загрузка заводов в Петербурге составляет 83%, информирует агентство «Auto-Dealer-СПб».

Увеличить выпуск автомобилей в 2019 году удалось только заводу Toyota. Nissan и Hyundai сократили производства.

По количество долей продолжает лидировать Hyundai. На долю автозавода пришлось 66% от всех выпущенных в Петербурге в 2019 году машин. Следом расположилась Toyota с 20%. На Nissan пришлось 14%.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства машин составила 24,8%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по итогам 2019 года продано 153 тыс. 628 автомобилей, что на 4% меньше, чем в 2018 году.