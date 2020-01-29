Продажи машин упали на авторынке Петербурга

В Петербурге по итогам прошлого года было продано 153 628 автомобилей, что на 4% меньше, чем за 2018 год.

Декабрь оказался самым успешным месяцем в прошлом году по объему реализованных машин в городе – 14 648. Это на 6% меньше показателя за аналогичный период 2018 года. Таким образом, продажи автомобилей в Петербурге сокращаются уже девять месяцев подряд, сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

На авторынке в Петербурге лидером является корейский бренд KIA. Второе место занимает Hyundai. На третьей строчке расположилась LADA.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за десять месяцев 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 307 700 легковых автомобилей, что на 200 машин или на 0,1% меньше объема производства в городе за десять месяцев 2018 года.