Автопром Петербурга снова ушел в минус

После девяти месяцев роста в этом году петербургский автопром стал показывать отрицательную динамику. Фото: Pixabay

После девяти месяцев роста в этом году петербургский автопром стал показывать отрицательную динамику. Фото: Pixabay

За десять месяцев 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 307 700 легковых автомобилей, что на 200 машин или на 0,1% меньше объема производства в городе за десять месяцев 2018 года.

После девяти месяцев роста в этом году петербургский автопром стал показывать отрицательную динамику, сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

На это окончательно повлиял результат октября, когда городские автозаводы выпустили 34 400 автомобилей – на 5% меньше, чем за октябрь прошлого года.

«Такая картина – это отражение состояния спроса на новые автомобили в России. В стране авторынок еще показывал какие-то положительные признаки в первом квартале, но затем стал падать. Не выручает и экспорт машин петербургской сборки, который уже превысил результат всего 2018 года», — говорит гендиректор«Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в сентябре петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 28 тыс. 800 легковых автомобилей, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.