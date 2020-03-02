Актер Вилле Хаапасало будет рекламировать еду

Актер Вилле Хаапасало будет рекламировать еду
Вилле Хаапасало. Фото: кадр из фильма "Любовь в большом городе 2"

Российский актер финского происхождения Вилле Хаапасало станет брендом нескольких видов продуктов.

Как сообщает АБН, заявка на регистрацию соответствующего товарного знака размещена на сайте Роспатента. Ее направило ООО «Консалтинговая Группа Небо». Она поступила еще в середине февраля.

Среди товаров, которые будет рекламировать актер, оказались мясные продукты, колбасы, выпечка, раки и так далее. Список содержит почти все известные людям продукты.

Кроме того, компания намерена выпускать под этим брендом безалкогольные напитки, в частности — квас и лимонады.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шестилетний петербуржец снялся для рекламы Gucci. Вместе с мальчиком участие в кампании приняла шестилетняя жительница Калининграда Алена Мирошникова. Снимок с юными моделями опубликован в instagram модельного агентства Macaron kids.

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