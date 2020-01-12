Шестилетний петербуржец снялся для рекламы Gucci

Шестилетний петербуржец снялся для рекламы Gucci
Леон Сокол в рекламе Gucci. Фото: instagram.com/macaroniskids

Шестилетний Леон Сокол из Петербурга стал участником рекламной кампании Gucci весна-лето 2020. Фотосессия прошла в Италии.

Вместе с мальчиком участие в кампании приняла шестилетняя жительница Калининграда Алена Мирошникова. Снимок с юными моделями опубликован в instagram модельного агенства Macaron kids.

«Мы стали единственным в России модельным агентством, напрямую работающим с Gucci», — поделилось новостью агентство.

На снимке Леон предстал в маске льва. Мальчик сидит на ступеньках в брендовой одежде. Его соотечественница Алена стоит в центре композиции в длинном платье.

Мама мальчика Ирина отметила, что работа с Gucci стала главным новогодним подарком для семьи. Леон занимается моделингом вместе с сестрой Милой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что плюс-сайз модель Лидия фон Кистер, родившаяся в Гатчине, стала участницей недели моды в Париже.

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