Шестилетний петербуржец снялся для рекламы Gucci

Шестилетний Леон Сокол из Петербурга стал участником рекламной кампании Gucci весна-лето 2020. Фотосессия прошла в Италии.

Вместе с мальчиком участие в кампании приняла шестилетняя жительница Калининграда Алена Мирошникова. Снимок с юными моделями опубликован в instagram модельного агенства Macaron kids.

«Мы стали единственным в России модельным агентством, напрямую работающим с Gucci», — поделилось новостью агентство.

На снимке Леон предстал в маске льва. Мальчик сидит на ступеньках в брендовой одежде. Его соотечественница Алена стоит в центре композиции в длинном платье.

Мама мальчика Ирина отметила, что работа с Gucci стала главным новогодним подарком для семьи. Леон занимается моделингом вместе с сестрой Милой.

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