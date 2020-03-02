Назначение Эргашева связывают с интеграцией Петербурга и Ленобласти

Назначение Олега Эргашева на пост вице-губернатора Петербурга может стать шагом к интеграции с Ленинградской областью. Не исключено, что в Смольном он займется решением совместных для регионов вопросов здравоохранения.

Назначить главного хирурга комитета по здравоохранению Ленобласти Олега Эргашева на пост вице-губернатора предложил губернатор Александр Беглов. Его кандидатура направлена на согласование в Законодательное собрание. В Смольном Эргашеву хотят поручить курирование вопросов здравоохранения и социальной политики.

«Происходит привлечение кадров из соседнего субъекта федерации и слияние команд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это можно рассматривать в свете начавшихся обсуждений того, что должны быть актуализированы процессы сближения города и области, интеграция различных процессов», — отметил в разговоре с gazeta.spb.ru политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Сфера здравоохранения — одна из самых важных при решение вопросов интеграции города и области, подчеркнул политолог. В частности, речь идет об оказании медицинской помощи жителям Петербурга, которые уезжают в Ленобласть в период отпусков. Сейчас услуги эти оказываются за счет бюджета области.

«То, что Анна Митянина покинет свой пост, было известно достаточно давно. Предлагая её на пост детского омбудсмена, Александр Дмитриевич Беглов, наверняка, сразу рассматривал кандидатуры на её замену. Назначение Эргашева — это явно не случайное решение, а результат длительного процесса подбора кандидатов для команды губернатора», — подчеркнул политолог.

Олег Эргашев — главный хирург комитета по здравоохранению Ленинградской области. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии №2 им. Ф. Г. Углова Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета им. И.П. Павлова и полковник медицинской службы запаса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил с инициативой об интеграции с Петербургом.