Дрозденко рассказал, как будет устроена интеграция Петербурга и Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с инициативой об интеграции с Петербургом. Соответствующее соглашение может быть подписано до конца 2020 года.

Как пояснил Дрозденко, речь идет об объединении экономической, социальной и транспортной систем. Ленобласть предлагает уровнять тарифы на газ и электроэнергию и социальные льготы, а также провести транспортно-инженерную и дорожную интеграции, пишет online47.ru.

«Давайте в соотношении 50:50 будем реализовать транспортные развязки. Чтобы по ночам у нас никто не строил дороги, как это происходило в Кудрово”, — сказал Дрозденко.

Он также отметил необходимость интеграции в экологическом вопросе. В том числе, речь идет о совместной программе по переработке мусора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что интеграцию Ленобласти и Петербурга поддержал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.