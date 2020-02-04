Дрозденко рассказал, как будет устроена интеграция Петербурга и Ленобласти

Дрозденко рассказал, как будет устроена интеграция Петербурга и Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с инициативой об интеграции с Петербургом. Соответствующее соглашение может быть подписано до конца 2020 года.

Как пояснил Дрозденко, речь идет об объединении экономической, социальной и транспортной систем. Ленобласть предлагает уровнять тарифы на газ и электроэнергию и социальные льготы, а также провести транспортно-инженерную и дорожную интеграции, пишет online47.ru.

«Давайте в соотношении 50:50 будем реализовать транспортные развязки. Чтобы по ночам у нас никто не строил дороги, как это происходило в Кудрово”, — сказал Дрозденко.

Он также отметил необходимость интеграции в экологическом вопросе. В том числе, речь идет о совместной программе по переработке мусора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что интеграцию Ленобласти и Петербурга поддержал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

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