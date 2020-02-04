Эксперт поддержал интеграцию Ленобласти и Петербурга

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что до конца 2020 года регион может подписать соглашение об интеграции с Петербургом.

Дрозденко намерен предложить Петербургу соглашение о полной экономической, социальной и транспортной интеграции. Речь, в частности, идет о выравнивании тарифов по газу, электроэнергии и воде, пишет online47.ru.

Подобная практика приветствуется во многих странах мира, рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Два субъекта должны просто плотно контактировать друг с другом, создавать совещательные системы и тд. Взаимодействие по поводу транспорта, инфраструктуры и тарифов обязательно необходимо», — подчеркнул он.

Митрахович добавил, что сегодня агломерации живут в едином темпе с городом, что делает интеграцию необходимой.