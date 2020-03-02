На перекрестке Южного и Софийской водитель Audi сбил пешехода на «зебре»

На перекрестке Южного и Софийской водитель Audi сбил пешехода на &#171;зебре&#187;
Водитель сбил пешехода на перекрестке. Фото: pixabay

В Северной столицена перекрестке Южного шоссе и Софийской водитель за рулем легковушки сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня, 2 марта, около 2 часов дня. По предварительной информации, 21-летний водитель за рулем Audi А6 сбил 43-летнего мужчину в зоне пешеходного перехода.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу, пешеход находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании двух мужчин, избивших посетителя ресторана на Садовой.

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