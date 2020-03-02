На Димитрова прорвало трубу с кипятком

Во Фрунзенском районе Петербурга 2 марта прорвало трубу с горячей водой. Клубы пара местные жители заметили во дворе дома 13/70 по улице Димитрова.

Сообщение об аварии поступило в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 15:40. Специалисты приступили к работам по устранению технологического нарушения. Зона прорыва огорожена.

«Оперативные бригады предприятия обеспечили все необходимые меры безопасности», — рассказали gazeta.spb.ru в «Теплосети».

Теплоэнергетики ликвидируют вытекание воды на поверхность. Последствия прорыва ориентировочно устранят к 23:40 2 марта.

На жителях ближайших домов коммунальная авария не отразилась. Потребители получают горячую воду и теплоснабжение.

По словам очевидцев, вместе с аварийной службы на месте прорыва замечена пожарная машина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино завершилась реконструкция распределительной сети «Турку». На участке заменили 1 тыс. 140 метров тепловой сети.