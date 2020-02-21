В Купчино реконструировали тепловую сеть «Турку»

Во Фрунзенском районе Петербурга завершилась реконструкция распределительной сети «Турку». На участке заменили 1 тыс. 140 метров тепловой сети.

Сеть проходит по улице Турку от дома №27 до Софийской улице, уточнили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Специалисты провели строительно-монтажные работы по реконструкции для того, чтобы повысить надежность теплоснабжения.

При реконструкции трубопровода применялись энергоэффективные технологии и материалы. Целью работ было снизить тепловые потери и предотвратить развитие коррозии.

Ожидалось, что реконструкция теплосети продлится до третьего квартала 2021 года, однако завершить её удалось раньше срока. Специалистам предстоит демонтировать временный трубопровод и восстановить благоустройство территории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на юге Петербурга продолжается реконструкция тепломагистрали «Московская». На участке построили 1 тыс. 520 метров сети-дублера. Полная реконструкция сети намечена на четвертый квартал 2020 года.