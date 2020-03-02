Тиньков останется в Лондане из-за ордера на арест

Тиньков останется в Лондане из-за ордера на арест
Олег Тиньков. Фото: vk.com/olegtinkov

Основатель TCS Group Олег Тиньков вынужден задержаться в Лондоне. Причиной этого стал выданный на его задержание орден.

Бизнесмен пробудет в Лондоне до окончания судебного разбирательства. Начато оно было по инициативе налоговой службы США. Об этом говорится в сообщении головной компании группы TCS Group Holding (TCSGH), опубликованном на сайте Лондонской биржи.

Корпоративные юристы работают над тем, чтоб ситуация разрешилась как можно скорее. По данным газеты Daily Express, Тиньков внес залог в размере 20 млн евро.

Тиньков на слушаниях выступает как частное лицо. Компания к судебным разбирательства не имеет отношения.

«Ситуация не влияет ни на одну из компаний, входящих в группу «Тинькофф», — уточняется в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что налоговая служба Соединенных Штатов инициировала судебные слушания в отношении банкира Олега Тинькова. Вопрос связан с урегулированием возможных налоговых претензий.

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