Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова

Налоговая служба Соединенных Штатов инициировала судебные слушания в отношении банкира Олега Тинькова. Заседание проходит в Лондоне.

По словам представителей группы, дело касается урегулирования возможных налоговых претензий. Бизнесмен присутствует на данных собраниях как частное лицо.

Как сообщили «РИА Новости», руководитель налоговой практики юркомпании BMS Law Firm Денис Зайцев подчеркнул, что слушания могут косвенно негативно сказаться на бизнесе Тинькова.

«У США принципы налогообложения отличаются от наших «, — заявил специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Олег Тиньков назвал задержание Майкла Калви позором России.