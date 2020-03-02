Около «Московских ворот» в ДТП с автобусом и легковушкой пострадала девочка

Около &#171;Московских ворот&#187; в ДТП с автобусом и легковушкой пострадала девочка
Спасатели. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате столкновения пострадал ребенок.

Дорожный инцидент случился сегодня, 2 марта, недалеко от станции метро «Московские ворота». По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», женщина за рулем черного SsangYong подрезала пассажирский транспорт, из-за произошла авария.

В результате пострадала девочка, которая упала в салоне резко затормозившего автобуса.

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прорыве трубы на улице Дмитрова.

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