В Смольном утвердили новую схему выкупа школ и детсадов у застройщиков

В Смольном утвердили новую схему выкупа школ и детсадов у застройщиков
В 2020 году город собирается выкупить 11 социальных объектов. Фото: pixabay.com

Власти Петербурга согласовали новую схему выкупа у застройщиков построенных ими объектов социальной инфраструктуры.

По словам главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко, правительство приобретет у застройщиков 11 помещений для возведения школ и детских садиков.

В ходе рабочего совещания в Смольном 2 марта он отметил, что в настоящем году город готов купить три школы на 825 мест за миллиард и 85 миллионов рублей, восемь детсадов для 220 детей оценивается в 340 млн рублей. Финансовые организации готовы сотрудничать с городскими властями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что солнце в Петербурге светило 37 часов в феврале.

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