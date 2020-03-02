Солнце в Петербурге светило 37 часов в феврале

После завершения зимы можно подвести некоторые итоги.

Февраль оказался теплее нормы на 7,4 градуса, но рекорд побить ему в этому году не удалось. Теплее было в 1989 и 1990 году. Об этом рассказала ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

Но, если брать всю зиму как сезон, то можно поразиться, ведь она стала самой теплой за всю историю наблюдения с 1881 года. При этом, стоит, учитывать, что прошлый рекорд побит со значительной разницей в температурах. Прошлый рекордные показатели были зафиксированы в 2007-2008 году.

В феврале 18 месяцев шли остатки. Но, к сожалению, снег на улицах города так и не смог остаться хотя бы на какое-то время. Осадков же выпало на полторы месячные нормы.

Солнце светило 37 часов, что меньше, чем климатическая норма.

Коммунальщикам, которые готовились к снежной зиме, было в этом году более, чем легко. Чего нельзя сказать про сотрудников дамбы. Из-за угроз наводнения, лишь в одном феврале дамбу пришлось закрыть 4 раза.

Помимо этого, в феврале дул очень сильный ветер. Максимальное значение в один из дней составило 28 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны.