На проспекте Славы посреди дороги встала раскуроченная иномарка

На проспекте Славы посреди дороги встала раскуроченная иномарка
У иномарки полностью разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге водитель легкового автомобиля сам себе устроил дорожную аварию. По словам очевидцев, он не справился с управлением и влетел в забор.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 2 марта, на проспекте Славы в сторону улицы Типанова. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина влетела в забор и полностью раскурочила себе капот.

В соцсети «ВКонтакте» свидетели ДТП рассказали, что машину занесло на высокой скорости, в результате чего транспорт влетел в дорожное ограждение.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около «Московских ворот» в ДТП с автобусом и легковушкой пострадала девочка

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На проспекте Славы посреди дороги встала раскуроченная иномарка