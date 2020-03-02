На проспекте Славы посреди дороги встала раскуроченная иномарка

В Петербурге водитель легкового автомобиля сам себе устроил дорожную аварию. По словам очевидцев, он не справился с управлением и влетел в забор.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 2 марта, на проспекте Славы в сторону улицы Типанова. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина влетела в забор и полностью раскурочила себе капот.

В соцсети «ВКонтакте» свидетели ДТП рассказали, что машину занесло на высокой скорости, в результате чего транспорт влетел в дорожное ограждение.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

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