Смольный требует у АО «Талион» 6 млн рублей

Смольный требует у АО &#171;Талион&#187; 6 млн рублей
Деньги требуют через суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Власти будут добиваться компенсации через суд, так как компания сорвала сроки реализации проекта.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал исковое заявления комитет имущественных отношений к АО «Талион». В «Коммерсантъ» пишут, что компания сорвала сроки реализации инвестиционного проекта, из-за чего Смольный и требует выплатить шесть миллионов рублей компенсации.

Напоминаем, что до этого АО «Талион» пытались признать банкротом – с компанией также судиться банк «Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что банк за долги взыскал акции АО «Талион» с Ебралидзе. В 2010 году банк «Санкт-Петербург» предоставил структурам Александра Ебралидзе кредит в размере 4 млрд рублей.

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