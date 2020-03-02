В Ломоносовском районе нашли останки красноармейцев

Тела были обнаружены во время строительных работ.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем сообщили в пресс-службе администрации Аннинского городского поселения. В Ломоносовском районе во время строительных работ были обнаружены останки двух человек, а также их личные вещи. Среди них: патроны, два затвора от винтовок, медальон с заполненным солдатским бланком и другие. Судя по тому, что рядом с телами нашли гранаты, военные готовились к атаке, но погибли.

Также под землей лежала капсула – она принадлежала рядовому 44-й стрелковой дивизии РККА Василию Михайловичу Власову, уроженцу деревни Веригино Молоковского района Калининской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строители нашли останки советского солдата на вилле в Германии. Кости находились под 30-сантиметровым слоем земли. В скором времени специалисты проведут экспертизу с целью выяснить причины и время смерти, после чего солдата захоронят.