Под Выборгом в жестком ДТП пострадали три человека

Двоих мужчин и женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на ОГИБДД Выборгского района. Все случилось на седьмом километре трассы «Выборг — Светогорск» еще в воскресенье. Там столкнулись «Шкода» и микроавтобус «Мерседес». По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением машины, выехал на встречную полосу, что и спровоцировало аварию. На место прибыла карета скорой помощи, которая забрала троих пострадавших – двоих мужчин и одну женщину.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Славы посреди дороги встала раскуроченная иномарка.