На Димитрова починили проблемную трубу

Специалисты заменили метр ненадежного трубопровода. Вода наконец поступает в здания поблизости.

Об этом стало известно сегодня вечером, 2 марта. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Коммунальная авария произошла на улице Димитрова недалеко от дома номер 13/70. На место тут же прибыли сотрудники компании, которые постарались как можно быстрее заменить метр ненадежного трубопровода. В восемь вечера они завершили сварочные работы, ближе к половине десятого была восстановлена циркуляция.

В компании напомнили, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо тут же позвонить в «Теплосеть» и ни в коем случае не подходить к месту происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Теплосеть» реконструирует трубы в Московском и Фрунзенском районах. На данный момент построено 1 тыс. 520 метров сети-дублера. Работы направлены на повышения качества и надежности теплоснабжения.