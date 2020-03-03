У метро «Улица Дыбенко» женщина перебегала дорогу «на красный» и попала под колеса Mercedes

Вечером 2 марта около станции метро «Улица Дыбенко» женщина попала под колеса автомобиля.

По словам очевидцев, около ТК «Невский» автомобиль марки Mercedes на пешеходном переходе сбил женщину лет 45.

По предварительной информации, она вышла из автобуса и попыталась перебежать дорогу на красный свет. К счастью, в результате дорожного инцидента никто не погиб.

«Пешеходам уже горел красный, водитель газанул, а женщина бежала по переходу. Все живы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.