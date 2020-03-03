Канделаки уверена, что Little Big победит на «Евровидении»

Телеведущая Тина Канделаки назвала выбор Little Big в качестве представителя России на «Евровидении-2020» «ударом под дых» и заявила, что у коллектива есть все шансы на победу в конкурсе.

«Мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений Скибиди», — написала она в своем Telegram-канале.

Телеведущая отметила, что «хитовость», эпатаж и «запредельный драйв» группы обеспечат успех на песенном конкурсе.

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

Такое решение также поддержала продюсер Яна Рудковская – она убеждена, что на конкурс должен ехать либо Дима Билан, либо петербургская группа. Ребята точно устроят грандиозное шоу и даже могут привести конкурс в Россию, считает Рудковская.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.