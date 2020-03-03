ДТП с «Яндекс. Такси» и Volkswagen Polo спровоцировало пробку на Ланском шоссе

ДТП с «Яндекс. Такси» и Volkswagen Polo спровоцировало пробку на Ланском шоссе
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Утром 3 марта на перекрестке Ланского шоссе и Новосибирской улицы произошло ДТП с участием «Яндекс. Такси» и Volkswagen Polo.

По словам очевидцев, две легковушки столкнулись в разгар утренней пробки и создали препятствие остальным участникам движения.

«На перекрёстке Ланского шоссе и Новосибирской встретились Яндекс такси и Поло, очень мешают проезду, там и без них пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.

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