ДТП с «Яндекс. Такси» и Volkswagen Polo спровоцировало пробку на Ланском шоссе

Утром 3 марта на перекрестке Ланского шоссе и Новосибирской улицы произошло ДТП с участием «Яндекс. Такси» и Volkswagen Polo.
По словам очевидцев, две легковушки столкнулись в разгар утренней пробки и создали препятствие остальным участникам движения.
«На перекрёстке Ланского шоссе и Новосибирской встретились Яндекс такси и Поло, очень мешают проезду, там и без них пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.