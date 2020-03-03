На Пироговской набережной произошло массовое ДТП. Собирается пробка

На Пироговской набережной произошло массовое ДТП. Собирается пробка
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 3 марта на Пироговской набережной произошло массовое ДТП, которое стало причиной пробки.

Около пяти автомобилей стали участниками ДТП. По словам очевидцев, сторону Литейного моста образовался транспортный коллапс. Пробка тянется от Кантемировского моста.

«Авария на Пироговской набережной полностью перекрыла движение в сторону Литейного моста. Пробка от Кантемировского моста», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.

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