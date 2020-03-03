В Петербурге задержали «закладчиков» с 30-ю килограммами «товара»

В Петербурге задержали &#171;закладчиков&#187; с 30-ю килограммами &#171;товара&#187;
Выяснилось, что задержанные причастны более чем к двадцати преступлениям по 228-й статье УК РФ. Фото: pixabay.com

В Северной столице правоохранители задержали банду дилеров из даркнета, который занимались распространением наркотиков по всей стране. При них нашли 30 килограмм запрещенных веществ.

Целевой аудиторией наркоторговцев были покупатели из Петербурга, Ленинградской, Московской и Мурманской областей, Республики Коми и Краснодарского края. Стражи порядка задержали злоумышленников в воскресенье, 1 марта, посетив места проживания членов банды.

В результате в руках правоохранителей оказались пять человек, среди которых — организатор преступной деятельности. Возможно, знакомство злоумышленники свели давно, — все мужчины зарегистрированы в Невском районе Северной столицы. Наркотики, около 30 кг, удалось отыскать не только в квартирах задержанных, но и личных автомобилях, и даже в тайном месте в лесу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о петербургских мошенниках, воровавших деньги, выделяемые на похороны.

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