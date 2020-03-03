В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки пострадали 18 человек

В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки пострадали 18 человек
В дорожных происшествиях никто не погиб. Фото: Pixabay

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 402 ДТП.

Согласно статистике за 2 марта, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях никто не погиб. В ГИБДД насчитали 18 пострадавших в ДТП, среди которых есть один несовершеннолетний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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