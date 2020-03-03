На Петербургском шоссе в ДТП Renault разорвало пополам. Реанимация на месте

Утром 3 марта на Петербургском шоссе в Пушкине произошло ДТП с участием автомобиля Renault Duster.

В результате ДТП образовала пробка. На место происшествия прибыла реанимация.

«Серьезная авария произошла на Петербургском шоссе, от Пушкина в сторону города Санкт-Петербурга, недалеко от поворота на Витебский проспект. Рено Дастер разорвало пополам. Реанимация на месте, левый ряд стоит», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.