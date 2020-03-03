Появились подробности ДТП на Петербургском шоссе

Стали известны подробности ДТП с разорванным пополам Renault на Петербургском шоссе.

Очевидцы рассказали, что девушка, которая находилась за рулем иномарки, перескочила через бордюр и врезалась в столб. В ДТП автомобиль разорвало пополам. К счастью, в результате ДТП никто не погиб.

«В машине была девушка, она вылетела из машины на встречную полосу, была жива, разговаривала» «Она уже ходит вокруг своей машины. Чудеса!», — пишут очевидцы.

Напомним, утром 3 марта на Петербургском шоссе в Пушкине произошло ДТП с участием автомобиля Renault Duster. В результате ДТП образовала пробка. На место происшествия прибыла реанимация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.