После массового ДТП движение на Пироговской набережной восстановлено

После массового ДТП движение на Пироговской набережной восстановлено
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на Пироговской набережной восстановилось после массового ДТП, которое произошло сегодня утром.

Напомним, утром 3 марта на Пироговской набережной произошло массовое ДТП, которое стало причиной пробки.

Около пяти автомобилей стали участниками ДТП. По словам очевидцев, сторону Литейного моста образовался транспортный коллапс. Пробка тянулась от Кантемировского моста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.

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