К таким мерам футбольный клуб решил прибегнуть после того, как фанат «Зенита» пробрался к гостевой трибуне и попытался сорвать флаг «Локомотива».
Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что после этой ситуации возле гостевой трибуны усилят охрану во избежание подобных инцидентов. Напомним, что gazeta.spb.ru сообщала о драке между болельщиками сине-бело-голубых и железнодорожников, которая произошла 29 февраля, во время матча «Зенит» — «Локомотив» на «Газпром Арене».
Один из фанатов петербургского клуба попытался проникнуть в сектор оппонентов и сорвать флаг команды. Его действия крайне возмутили болельщиков «Локомотива», в результате чего завязалась драка. Зачинщика оперативно передали полиции. Выяснилось, что нарушителю уже запрещали посещать игры из-за его поведения, теперь мужчину ждет судебное разбирательство.