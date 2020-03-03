«Зенит» усилит меры безопасности после конфликта между фанатами

К таким мерам футбольный клуб решил прибегнуть после того, как фанат «Зенита» пробрался к гостевой трибуне и попытался сорвать флаг «Локомотива».

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что после этой ситуации возле гостевой трибуны усилят охрану во избежание подобных инцидентов. Напомним, что gazeta.spb.ru сообщала о драке между болельщиками сине-бело-голубых и железнодорожников, которая произошла 29 февраля, во время матча «Зенит» — «Локомотив» на «Газпром Арене».