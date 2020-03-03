Пенсионная реформа сэкономила бюджет более чем на 21 млрд рублей

Пенсионная реформа сэкономила бюджет более чем на 21 млрд рублей
Для бюджета реформа оказалась весьма успешной. Фото: Pixabay.com

Ожидаемый эффект от изменений пенсионной системы превзошел ожидания. Он получен на год раньше, чем прогнозировалось.

Экономия составила 21,5 миллиард рублей. Количество людей, получающих пенсию по старости, за девять месяцев 2019 года, уменьшилось на 401,3 тыс. человек. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на Национальное рейтинговое агентство.

В текущем же году федеральный бюджет может сэкономить уже 48 млрд рублей. Данные денежные средства могут распределить с помощью индексации между теми, кто на пенсию уже вышел.

Напомним. закон о пенсионное реформе был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2018 года. Теперь мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионная реформа повлияла сокращение количества пенсионеров в России. Но скоро на пенсию будут выходить и досрочно. Эта возможность будет у многодетных матерей, медиков, учителей и сотрудников вредных производств.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бюджет пенсионная реформа экономия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ТСЖ погасило долг по зарплате перед тремя работниками
Памятник Николаю I на Исаакиевской площади отреставрируют за 2 года и 116 млн
Легковушки разбились на выезде из «Охта-Молла» на Брантовской
В Петербурге проведут тест нового автобуса, работающего на метане
Турция заявила о сбитом сирийском L-39 в Идлибе
В Петербурге на помощь тюленятам придет авиация
Силовики нагрянули с проверкой на Калининскую овощебазу
В Петербурге осудили банду профессиональных угонщиков иномарок