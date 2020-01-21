Пенсионная реформа повлияла сокращение количества пенсионеров в России

Пенсионная реформа повлияла сокращение количества пенсионеров в России
По итогам 2019 года количество пенсионеров сократилось на 355 тысяч. Фото: pixabay

В 2019 году в России уменьшилось количество пенсионеров — их стало на 355 тысяч меньше. Причиной этому послужила пенсионная реформа.

Как рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов «Российской газете», по итогам текущего года выход на пенсию отложится для 800 тысяч россиян. Этот показатель представлен с нарастающим итогом — здесь учитываются те, у кого пенсия сдвинулась в прошлом году.

Руководитель ПФР также заявил, что в стране произойдет рост числа людей, уходящих на пенсию досрочно — их примерно четверть от общего числа будущих пенсионеров. Речь идет о работниках вредных и опасных производств, «северянах», медиках и учителях. А со следующего года в эту категорию войдут многодетные матери — они смогут выйти на пенсию в 56 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Конституции закрепят индексацию пенсий и минимальных зарплат.

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