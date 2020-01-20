В Конституции закрепят индексацию пенсий и минимальных зарплат

Документ рассмотрят на заседании в Госдуме уже во вторник.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем говорится в президентском законопроекте. Владимир Путин хочет, чтобы в Конституции закрепили возможность индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и прочих выплат. Отмечается, что Основной закон запретит платить зарплаты меньше, чем средняя величина прожиточного минимума по стране.

Поправки в Конституции обсудят уже завтра, 21 числа. В роли представителей президента России выступят сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле определились с датой голосования по поправкам в Конституцию. Предварительная дата — воскресенье, 12 апреля. Рассматривается также второй вариант даты — 26 апреля, но это число менее вероятно.