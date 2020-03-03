В Петербурге начнут спасать тюленят с помощью авиации

Первые вылеты состоятся уже марте.

Полеты состоятся над Финским заливом. Цель — понять, как можно помочь тюленятам в условиях нынешних погодных аномалий. Площадка будет расположена в порту, который принадлежит «Бронка Групп». Полеты позволять изучить, где находится семьи нерп, которым тяжело растить свое потомство при отсутствии льда. В ближайшее время вертолет сможет в течение дня подготовиться к вылету, чтобы отправиться на острова Финского залива и помочь погибающим малышам тюленей. Об этом сообщает официальная группа «Фонда друзей балтийской нервы» в социальной сети «Вконтакте».

Данная идея возникла еще год назад, и уже сейчас будет реализована. Экологический баланс очень важен, поэтому нельзя относиться равнодушно. В связи с этим будет организована помощь в эвакуации. И именно общие усилия вместе с учеными помогут сохранить популяцию животных. Об этом сказал генеральный директор ООО «Бронка групп» Никита Муров.

Исследования будут проводиться с безопасного расстояния, чтобы не напугать животных. Будут установлены места общего скопления животных. Помимо этого, станет понятно, каким участкам больше всего необходимо наблюдение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нерпы лишились сна из-за аномально теплой погоды в Петербурге.